Минниханов назвал возможного преемника Тимура Нагуманова

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов в ближайшие полгода не оставит работу в Совете по предпринимательству при Президенте РТ. Об этом на расширенном заседании Совета рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«У нас есть изменения — Тимур Нагуманов сейчас уже глава в Альметьевске. Пока у нас нет нового руководителя, я его попросил на полгода остаться секретарем Совета. Потому что должна быть преемственность, пока придет новый руководитель», — отметил Минниханов.

Он добавил, что одним из главных претендентов на вакантную должность бизнес-омбудсмена республики является заместитель Нагуманова — Венера Камалова.

«Наша уважаемая коллега, Венера, сейчас „под прицелом”, она сейчас среди лидеров», — заключил Рустам Минниханов.

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