Резидент «Алабуги» будет штамповать стальные детали для автомобилей Aurus, Citroen, Mitsubishi

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Резидент особой экономической зоны в Татарстане, турецкая компания «Джошкуноз Алабуга» будет штамповать стальные детали для автомобилей Aurus, Citroen, Mitsubishi и Peugeot. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мы ожидаем, что в рамках „Иннопрома” (Международная промышленная выставка в Екатеринбурге — прим. Т-и) будет подписано соглашение на реализацию продукции, производимой данным турецким предприятием [„Джошкуноз Алабуга”], Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Aurus для производства штамповки данных автомобилей», — сказала Галимова.

Потребителями продукции «Джошкуноз Алабуга» в течение долгого времени являлся Ford, который был локализован в «Алабуге». С учетом того, что совместное предприятие провело серьезную реструктуризацию, турецкая компания намерена штамповать стальные детали для автомобилей других марок.

С 2018 года «Джошкуноз Алабуга» производит в Татарстане штампованные детали из стали для автомобильной промышленности. По состоянию на II квартал этого года зафиксирован фактический объем инвестиций 180,5 млн рублей, пока создано более 40 рабочих мест.

С 2014 года компания также занимается производством кузовных деталей автомобилей в объеме около 6 млн штук продукции в год. По состоянию на II квартал 2019 года объем инвестиций фактически достиг 2,1 млрд рублей, создано более 170 рабочих мест.

«Иннопром» — международная промышленная выставка в Екатеринбурге. Ее участником станет Президент Татарстана Рустам Минниханов, который отправится в столицу среднего Урала с двухдневным визитом в это воскресенье.

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