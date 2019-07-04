Два человека получили травмы в результате столкновения внедорожника и автобуса в Казани

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Два человека получили травмы в результате столкновения внедорожника «Хендэ» и автобуса в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 09.20 32-летняя женщина-водитель автомобиля "Хендэ" напротив дома № 18 по улице Карагандинская, по предварительным данным, не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом "МАЗ"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии различные травмы получила автоледи и 20-летний пассажир автобуса. Медики диагностировали у женщины перелом костей таза, а у парня – ушиб головы.





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