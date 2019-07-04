Минниханов призвал представителей власти расценивать критику бизнесменов как подарок

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Жалобы от предпринимателей нужно воспринимать как помощь в выявлении и решении проблем развития благоприятной среды для развития бизнеса. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству.

«Жалоба — она как подарок. Иногда она может быть немного «перекручена», но воспринимайте ее как есть. Нельзя ее отметать, с нашей стороны должно быть терпение», — обратился Минниханов к присутствующим главам районов РТ и руководителям ведомств.

Он отметил, что критика бизнесменов иногда бывает необъективной, тем не менее, каждое обращение от предпринимателя заслуживает внимательного изучения. «Нужно исходить из того, что задача предпринимателя — заработать денег. Поэтому не стоит ждать от них аплодисментов. Если не сильно поругали — это уже нормально. Поэтому мы и дальше будем продолжать нашу работу», — подчеркнул Президент Татарстана.

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