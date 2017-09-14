Минпромторг России пригласил Минниханова на встречу с министром промышленности и технологий Турции

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов станет участником встречи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с его турецким коллегой. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В графике Рустама Нургалиевича [Минниханова] участие во встрече министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка», - сказала она.

Татарстан является одним из основных турецких партнеров на территории России, чем и обусловлено приглашение Минниханова на встречу. Событие состоится в Екатеринбурге. Минниханов отправится туда с двухдневным визитом в воскресенье, 7 июля.

За 2018 год внешнеторговый оборот вырос почти до $314 млн. Товарооборот с 2014 года показывает уверенный рост, поэтому есть предпосылки достигнуть показателей докризисного периода сотрудничества с Турцией, заключила Галимова.

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