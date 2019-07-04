Минниханов: «Наша задача — быть рядом с предпринимателем»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Улучшение делового климата зачастую требует изменений на законодательном уровне. Но первоочередным условием является изменение отношения власти к предпринимательству. Такое мнение на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству озвучил Президент РТ Рустам Минниханов.

В самом начале заседания он подчеркнул, что работа Совета по предпринимательству — это очень позитивная форма взаимодействия с бизнесом.

«Главная задача, которую я ставил, — изменить отношение к предпринимательству. И все мы должны быть нацелены на эту задачу, чтобы создать привлекательный инвестиционный климат. Не просто выслушивать проблемы, а помогать их решать, создавать такую среду. Эта работа состоит из многих компонентов, она непростая, много вещей надо поправить на законодательном уровне. Но самое главное — мы сами должны измениться, нам нужно воспитывать новых предпринимателей», — отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что предпринимателей необходимо поддерживать еще и потому, что именно эти люди готовы идти на риск.

«И наша задача — быть рядом. Не быть надзорным органом, а гордиться этими людьми. Такую среду мы планируем создать в республике. Наш главный тренд — двигаться в сторону предпринимателей», — заключил Президент РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.