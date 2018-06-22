Застройщики попросили Минниханова о введении единой заявки на получение кредита в банке

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Застройщики Татарстана попросили о введении единой заявки на получение кредита в банке. Предложение прозвучало на совещании по переходу на эскроу-счета, собранном Президентом РТ Рустамом Миннихановым, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Застройщики просят принять единую форму заявки для всех банков. Так получается, что застройщик подает пакет документов в один банк. Если там он получает отказ, он подает их в другой банк, а там нужен совершенно другой пакет документов. Все это занимает большое количество времени», — пояснила Галимова.

Девелоперы сообщили и о другой проблеме: у них нет специалистов, компетентных в подготовке соответствующих заявок. В свою очередь банковским сотрудникам также не хватает опыта работа с документами, связанными с переходом на проектное финансирование. Все это затягивает процесс получения кредитов на строительство домов, которые раньше возводили за счёт средств дольщиков.

Рустам Минниханов поручил Министерству строительства Татарстана сформировать список вопросов по итогам совещания. Их рассмотрят в августе на заседании рабочей группы Госсовета России по вопросу развития рынка жилья. Ее возглавляет Рустам Минниханов.

С 1 июля в силу вступил закон по обязательному переходу на проектное финансирование. Теперь между застройщиками и покупателями жилья появится посредник-контролер в виде банков. Участник строительства внесет деньги на счет, и строитель сможет их забрать только тогда, когда выполнит условия, прописанные в договоре.

Ранее стало известно, что по старым правилам в Татарстане будут достраиваться 178 домов, а на новое проектное финансирование переходят 52 объекта.

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