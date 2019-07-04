После падения шестилетнего ребенка с 16-го этажа в Челнах прокуратура начала проверку

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). После падения шестилетнего ребенка с 16-го этажа в Набережных Челнах прокуратура начала проверку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокурору Набережных Челнов поручено провести проверку по факту падения с высоты шестилетнего ребенка. Предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия», – уточнил Руслан Галиев.

Надзорное ведомство взяло под особый контроль ход проверки, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне с 16-го этажа выпал шестилетний ребенок. Малыша в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Позднее мальчик скончался.



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