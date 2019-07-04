Татар-информ

4 июля 2019, 11:36

Общество

На День семьи в казанском парке «Комсомолец» помогут «особенным» детям и казанскому хоспису

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Общество

На День семьи в казанском парке «Комсомолец» помогут «особенным» детям и казанскому хоспису

В парке будет работать временный пункт приема макулатуры, а вырученные средства от ее сбора будут переданы в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 5 июля в парке «Комсомолец» состоится празднование Дня семьи, любви и верности, сообщают организаторы.

В этот день в парке будет работать временный пункт приема макулатуры, а вырученные средства от ее сбора будут переданы в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой.

Также в парке состоятся познавательные интерактивы для детей и благотворительная ярмарка в поддержку слабослышащих и глухих детей. Кроме того, все желающие смогут принести детские вещи и игрушки в хорошем состоянии, которые передадут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Начало мероприятия запланировано на 17.00.

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