Казанский Кремль: Камеры видеонаблюдения нужны в мечетях для безопасности верующих и только

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Камеры видеонаблюдения, которые планируют поставить в мечетях Казани, нужны исключительно для безопасности прихожан. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Данный вопрос связан исключительно с мерами безопасности на всех объектах массового посещения людей. В данном случае, как это объясняется, установка обусловлена обеспечением безопасности непосредственно тех людей, которые туда приходят, и только с этой целью», - сказала она.

Мечети Казани хотят оснастить камерами видеонаблюдения по программе «Безопасный город». Видеонаблюдение появится и в других местах массового скопления людей: на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, административных и образовательных учреждениях.

«Хочу обратить внимание на очень важную вещь: принципы светского государства не позволяют нам вмешиваться в деятельность культовых учреждений. Управление такими учреждениями находится в руках соответствующих структур - Духовного управления мусульман», - заключила представитель Казанского Кремля.

Ранее в ДУМ РТ сообщили, что видеокамеры в мечетях не нарушают конституционные права прихожан на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных.

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