Казанский Кремль о Мергасовском доме: Есть принципиальное решение его сохранить

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Принципиальное решение о том, что Мергасовский дом в Казани должен быть сохранен и отреставрирован, есть. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Могу сказать про Мергасовский дом, что принципиальное решение в отношении того, что дом будет сохранен и отреставрирован, есть. Подсчеты показывают, что это требует колоссальных финансовых вливаний», – сказала она. На сегодня руководство города определяется с формой финансирования: либо памятник архитектуры будут восстанавливать за счёт бюджета, либо на средства инвесторов.

После расселения Мергасовский дом стал излюбленным местом мародеров. Накануне стало известно, что два-три месяца охранять аварийное здание от вандалов будут сотрудники частного охранного предприятия. Об этом также упомянула Галимова.

«Призываем всех бережно относиться к этому, с пониманием отнестись, что объект достаточно хрупкий. Сейчас стоит вопрос о серьезных финансовых вливаниях», – сказала представитель Казанского Кремля.

Всего в Казани 12 аварийных домов, которые являются объектами культурного и исторического наследия, сообщили в мэрии Казани в минувший понедельник. Тем не менее, «говорить об отдельной формируемой программе [по сохранению таких объектов] не приходится», – сказала Галимова. Она отметила, что в Татарстане есть лица и ведомства, которые курируют вопросы сохранения культурных объектов. Если они внесут предложения о создании соответствующей программы, Правительство РТ рассмотрит его.

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