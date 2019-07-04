Бодрость, вкус, натуральность: Росконтроль проверил растворимый кофе популярных марок

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Росконтроль исследовал растворимый кофе популярных марок по более чем 30 параметрам. Для эксперимента были выбраны такие марки, как Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica, MacCoffee.

Основными задачами экспертизы были подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции. Были изучены физико-химические показатели: массовая доля кофеина, посторонних примесей и токсичных соединений, а также кофе был проверен на соответствие состава заявленной маркировке.

Чтобы чувствовать бодрость с утра, нужно, чтобы он был натуральным и содержал достаточно много кофеина. Как показала проверка, больше всего его в кофе Auchan и Bonvida – 4,48% и 4,37% соответственно. В Nescafe чуть меньше – 4,25%.

У образцов «Жокей», «Каждый день», MacCoffee кофеин примерно на одном уровне – немногим больше 4%. А вот в Italica его оказалось маловато – всего 1,54%.

Для сравнения, в проверенном ранее натуральном молотом кофе кофеина сопоставимое количество, в некоторых образцах – даже меньше.

Что касается натуральности кофе, здесь сразу три не соответствуют наименованию «кофе» и стандарту по содержанию общей глюкозы. Это «Жокей», Italica и MacCoffe. Было выявлено, что они содержат существенную примесь сырья другого происхождения, такую как зерна злаковых культур или цикория.

«Кофе, если уж изготовитель именует свой продукт так, - это однокомпонентный продукт, и ничего кроме зерен кофе в его производстве не должно применяться. Напитки, содержащие в составе помимо кофе еще и злаки или цикорий, именуются кофейными напитками», – прокомментировала Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль».

По результатам экспертизы три образца – «Жокей», Italica, MacCoffee – не являются кофе, поскольку содержат примесь какого-то другого сырья.

Остальные образцы безопасные, качественные, обладают приятным вкусом и ароматом, к тому же должны довольно неплохо бодрить.



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