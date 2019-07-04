В Татарстане спасатели нашли мужчину, который заблудился ночью в лесу

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Татарстане спасатели нашли 43-летнего мужчину, который заблудился ночью в лесу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В среду, 3 июня, в 22.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что ее знакомый вечером ушел в лес и не вернулся. Самостоятельно найти его не могут», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

Сотрудники ЗПСО № 3 выехали на поиски мужчины в Рыбно-Слободской район республики. Порядка трех часов потребовалось спасателям, чтобы обнаружить пропавшего. Он находился на берегу Камы в полутора км от населенного пункта Черепашье.



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