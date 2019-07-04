Под Казанью спасли мужчину, который упал с крыши недостроенного дома на бетонный пол

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Под Казанью спасли 44-летнего мужчину, который упал с крыши недостроенного дома на бетонный пол. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 9.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Куюках с конька крыши недостроенного дома на бетонный пол упал 44-летний мужчина», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО № 2 с помощью альпинистского снаряжения спустили мужчину из здания на улицу и передали медикам скорой помощи.



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