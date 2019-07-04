Роскачество обнаружило токсичные женские футболки

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы мониторинга качества.

Производители футболок четырех брендов обработали их ядовитыми веществами, но только один их них предупредил об этом. В данном случае речь шла о неопасном для человека фунгициде, вероятно, использованном для защиты товара от плесени. При этом формальдегида, опасного для здоровья людей, не было найдено ни в одном исследованном образце.

Вопросов ни по одному из 36 показателей безопасности и качества у специалистов не возникло только к футболкам пяти марок – четырех иностранных и одной отечественной. «Футболки, ставшие лидерами рейтинга, изготовлены либо из полиэфира (полиэстера) с эластаном или спандексом (полиуретановые волокна), либо из стопроцентных полиэфирных волокон», – отмечают представители Роскачества.

Проблемы с комфортом, воздухопроницаемостью и влагоотдачей найдены только у одной футболки. В 12 случаях из 14 использованная краска оказалась устойчивой к поту.

Четыре бренда пойманы на недостоверной маркировке: производители либо указали недостоверное процентное соотношение компонентов, либо просто заявили о наличии отсутствующего материала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о проверке Роскачеством полезности мультизернового хлеба.

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