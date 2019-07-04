Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Центры по контролю и профилактике заболеваний США проинформировали о росте числа заболеваний, вызываемых обитающими в бассейнах паразитическими простейшими криптоспоридиями. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert!.

Эти протисты являются возбудителями кишечных расстройств. Хотя обычно заболевание протекает достаточно легко и не требует лечения, для людей с ослабленной иммунной системой оно представляет серьезную опасность.

При криптоспоридиозе рвота и диарея могут длиться несколько недель. Человек может не получать необходимые питательные вещества в достаточном количестве. Соответственно, «в опасных случаях повышается риск смерти от недоедания и обезвоживания».

В среднем с 2009-го по 2017 год количество вспышек криптоспоридиоза ежегодно росло на 13%. Всего за последние десять лет в Соединенных Штатах было зафиксировано 7,5 тыс. случаев заражения, приведших как минимум к одному смертельному исходу. При этом криптоспоридиоз распространен по всему миру. Согласно данным на 2009 год, на него приходилось 50,8% от всех передающихся через воду паразитарных заболеваний.

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