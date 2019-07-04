Татар-информ

4 июля 2019, 07:26

Здоровье и средаHi-Tech

В России проверят влияние сетей 5G на здоровье людей

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Здоровье и средаHi-Tech

В России проверят влияние сетей 5G на здоровье людей

В Татарстане связь 5G планируют протестировать в пяти городах.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Министерство здравоохранение РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и Департамент информационных технологий Москвы намерены проанализировать влияние сетей 5G на здоровье людей. Об этом со ссылкой на протокол межведомственного совещания пишет газета «Известия».

Профильные ведомства рассчитывают определить уровень излучения, при котором связь 5G безопасна, и проверить обоснованность радиофобии россиян. Профинансировать работы готовы заинтересованные во внедрении сетей нового поколения власти Москвы.

Исследование должно занять чуть больше года. За это время предполагается провести как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных.

В результате должен быть определен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который зафиксируют в Санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сети 5G протестируют в пяти городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске и Иннополисе, а также в Международном аэропорту «Казань».

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