Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя по всему миру

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Социальные сети Facebook и Instagram восстановили нормальную работу после случившегося накануне, 3 июля, глобального сбоя. Об этом сообщается в их микроблогах.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с проблемами столкнулись пользователи этих двух соцсетей, а также тоже принадлежащего корпорации Facebook мессенджера WhatsApp во многих странах мира. Люди не могли загрузить или отправить какие-либо изображения, видеозаписи и другие файлы. На ситуацию жаловались в том числе и пользователи из России (в частности, из Татарстана).

В сообщении Facebook’а отмечается, что «проблема решена» и все опции теперь доступны «на 100% для всех». Аналогичное заявление разместил и Instagram.

Согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса DownDetector, после полуночи по московскому времени число жалоб пользователей Facebook’а, Instagram’а и WhatsApp’а существенно снизилось, хотя и не сократилось до нуля. На пике сбоя на проблемы пожаловались 7 тыс. 656, 14 тыс. 753 и 1630 юзеров соответственно.

Как передает американское издание The Verge, представитель Facebook пояснил, что причиной сбоя стала ошибка, допущенная при «регулярном техническом обслуживании», но не стал приводить каких-либо подробностей.

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