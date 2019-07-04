С начала года предприниматели с ограниченными возможностями здоровья открыли 5 фирм в Татарстане

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). С начала года в Татарстане появилось 5 новых предприятий, учрежденных людьми с ограниченными возможностями здоровья, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в интервью ИА «Татар-информ».

«В этом году уже 5 таких случаев. В Спасском районе гражданка, инвалид II группы, получила помощь и открыла собственное дело по разведению кроликов. В Нурлатском районе человек с инвалидностью III группы осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли. В Казани — по изготовлению изделий из дерева. Крупный рогатый скот, услуги по переработке и копчению рыбы — в Зеленодольском районе», — поделилась подробностями министр.

Начать свое дело инвалидам помогают в центрах занятости. Предприниматели могут получить денежную помощь от государства после того, как представят бизнес-план и защититят его на муниципальном уровне. В прошлом году этой возможностью воспользовались 28 людей с ОВЗ.

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