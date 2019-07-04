Минтруда РТ: Татарстан перевыполнил план по трудоустройству инвалидов на 2019 год

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В 2019 году процесс трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в Татарстане идет с опережением плана на 7%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«На этот год, по оперативным данным, от плановых показателей трудоустроены 107% [людей с ОВЗ], идем с перевыполнением плана», — пояснила она.

Отметим, что в 2018 году в РТ работу получили 11 тыс. людей с ОВЗ, что превысило запланированные показатели на 1 тыс. людей.

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