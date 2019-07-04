Минтруда РТ: Каждый второй инвалид из Татарстана находит работу за 4 месяца

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Процент трудоустройства инвалидов благодаря татарстанским центрам занятости достиг 56%, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в интервью ИА «Татар-информ».

«Процент трудоустройства — 56%. То есть более чем каждый второй обращающийся [в центр занятости] инвалид находит работу», — пояснила она. Высоких результатов удалось достичь благодаря тому, что в республиканских центрах занятости с каждым безработным индивидуально работают специалисты. К слову, на поиск работы в Татарстане люди тратят меньше времени, чем другие россияне, уверена Зарипова: «Период поиска работы в среднем по РФ более 5 месяцев, по республике меньше — чуть более 4 месяцев. Это связано с тем, что рынок труда шире представлен. У людей с ограниченными возможностями период поиска работы около 4 месяцев».

Полный текст интервью с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана читайте на портале «События».

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