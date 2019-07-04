Почти 7,5 тыс. татарстанских подростков нашли подработку на лето

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане около 7,5 тыс. несовершеннолетних нашли сезонную работу, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в интервью ИА «Татар-информ».

«На сегодняшний день, по оперативным данным, из плана 18 тыс. 400 человек у нас трудоустроено порядка 7 тыс. 400 подростков, то есть более 40%», — пояснила Зарипова.

Приоритет в трудоустройстве отдают ребятам из группы риска, сиротам и детям из многодетных семей, отметила она: «Если ребенок из такой семьи получает возможность трудоустроиться, мы рассматриваем это как возможность поднять доходы его семьи».

Как правило, школьников привлекают в бюджетные организации, сельхозпредприятия для работы с документами, благоустройства и подсобных работ.

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