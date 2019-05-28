Татар-информ

4 июля 2019, 07:47

Официальная хроника

Минниханов проведет Совет по предпринимательству и посетит Moscow Urban Forum 2019

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Официальная хроника

Минниханов проведет Совет по предпринимательству и посетит Moscow Urban Forum 2019

Фото: архив

Президент РТ выступит на панельной дискуссии «Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ, встретится с главами компаний Израиля, а также совершит рабочую поездку в Москву, где откроется урбанистический форум, направленный на улучшение качества жизни в городах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует принять в Доме Правительства РТ делегацию деловых кругов Израиля, после чего направится в КРК «Пирамида», где состоится XII расширенное заседание Совета по предпринимательству. «В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Госсовета РТ, представители ключевых республиканских СМИ. Темой заседания станет система управления деловой активностью в муниципальных районах Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Заседание пройдет в формате дискуссии, которая будет транслироваться онлайн в сети Интернет. На примере четырех муниципальных районов республики будут обсуждаться решения по развитию делового климата и повышению бизнес-активности, преодолению административных барьеров, выстраиванию коммуникаций с местными властями, развитию брендов муниципальных районов, снижению кадрового дефицита.

Во второй половине дня Президент РТ совершит рабочую поездку в столицу России, где в парке «Зарядье» пройдет церемония открытия IX Московского урбанистического форума «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Как следует из деловой программы форума, Рустам Минниханов станет участником панельной дискуссии «Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики». Среди собеседников Президента РТ заявлены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, губернатор Пермского Края Максим Решетников.

Ожидается, что участники дискуссии обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и Стратегию пространственного развития, нацеленную на модернизацию российских городов и повышение качества жизни горожан. Президент Татарстана является одним из ведущих экспертов в России по формированию комфортной городской среды, по поручению главы Российского государства Владимира Путина Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

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