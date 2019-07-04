Более полусотни разведенных нижнекамцев решили вновь решили пожениться

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). За первую половину 2019 года ЗАГС Нижнекамска зарегистрировал 527 браков. Те пары, которые впервые женятся, и те, которые делают это повторно, разделились почти поровну – «опытные» молодожены отстают на 23 брака, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Некоторые из разведенных вновь вступили в брак с бывшими супругами. Число таких пар достигает 27. Образовывают семьи и несовершеннолетние ребята, правда, с каждым годом таких девушек и парней все меньше: в этом году, например, всего две пары. Самой юной невесте исполнилось 16 лет, а жениху – 18. При этом самой возрастной невесте – 64, а жениху – 71.



С иностранцами в Нижнекамске за первое полугодие было зарегистрировано 15 браков. В основном это граждане стран ближнего зарубежья – Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Казахстана и Беларуси. Впрочем, один брак был заключен с гражданином Пакистана.



В этом году нижнекамцы стараются выбрать «красивые даты» для свадеб. На 19 июля (19.07.19) и 19 сентября (19.09.19) уже подано 35 заявлений, а еще два заявления – на 19 октября (19.10.19).

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