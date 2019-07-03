В Бугульминском районе всем селом проводили призывников на службу

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Призывников села Старое Исаково Бугульминского района коллективно проводили в новый важный этап жизни. Местные жители собрались в Доме культуры на торжественное событие, подготовив для будущих защитников Родины яркую программу «Служи – не тужи!», пишет «Бугульминская газета».





Ведущие познакомили призывников с традициями, связанными с проводами в армию, предложили принять участие в викторинах и конкурсах. Здоровья, верных друзей, крепости духа, а также много других теплых пожеланий и напутствий услышали призывники от родственников, друзей и односельчан.





Девушки подарили парням свои музыкальные поздравления и платочки, вышитые своими руками. Односельчане по старой традиции преподнесли призывникам самодельные обереги – кисеты с горстью родной земли. В свою очередь родители вручили парням ленточку – символ неразрывной связи дома и солдата, а столовая ложка от друзей каждый день будет напоминать о тех ребятах, которые ждут на гражданке.





В финале мероприятия была сделана общая фотография на память.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весенний призыв в 2019 году стартовал с рядом изменений.

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