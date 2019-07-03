В Заинске отремонтировали проезжую часть нескольких центральных улиц города

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В этом году в Заинске отремонтировали проезжую часть некоторых центральных улиц города, передает «Заинск-информ».
Подготовительные работы велись более двух недель на проезжей части улицы Нефтяников. Рабочие фрезой срезали поверхность, а сейчас на данном этапе уже прокладывают асфальт протяженностью от улицы Ялчыгола до проспекта Победы.
Асфальт уже проложен и на улице Ленина от перекрестка проспекта Нефтяников до улицы Казанской. В настоящее время все силы дорожной бригады и техники сосредоточены на улице Комсомольской.
Ежегодно средства на обновление городских дорог Заинска выделяют как федеральный, так и республиканский бюджеты. Реализация данных проектов позволяет существенно повысить безопасность дорог.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске близится к концу реконструкция Соболековской трассы, которая длилась два года.