Почти в 50 селах Татарстана сегодня никто не живет

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Почти полсотни сел в Татарстане полностью утратили население. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Всего в республике более 3 тыс. сельских населенных пунктов, притом в 406 живут от 11 до 50 человек, в 252 – от одного до десяти человек. Это очень маленькие населенные пункты. В 49 сельских населенных пунктах сегодня никто не живет, то есть население полностью утрачено», – отметил парламентарий.

Всего примерно 900 тыс. татарстанцев живут в селах, это почти четверть всех жителей республики.

С миграционным оттоком из сельской местности призвана справиться государственная программа комплексного развития сельских территорий. Она стартует с начала следующего года и продлится до 2025-го. В рамках госпрограммы будут развиваться жилищное строительство, инженерная и транспортная инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено вопросам занятости и создания рабочих мест на селе.

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