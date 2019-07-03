В Нижнекамске стартовал второй этап конкурса вокалистов конкурса «Поющая волна»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся первый отборочный тур конкурса «Поющая волна». Самой маленькой участнице Алие исполнилось всего четыре года, а в категории «зрелость» свой талант продемонстрировала 50-летняя Разия, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Покорить своим талантом нижнекамцев на набережную пришли 23 человека. Свои композиции представили не только местные вокалисты, но и певцы из Набережных Челнов и Казани.





12 июля на набережной состоится второй отборочный тур. Прием заявок осуществляется по телефону: 8 (8555) 45-64-71. Участие в конкурсе могут принять как профессиональные вокалисты, так и любители пения всех возрастов и национальностей. Начало в 17.30.



В отборочных прослушиваниях исполняется по одному произведению (продолжительностью не более четырех минут). Для оформления выступления можно привлекать танцевальные и театральные коллективы. Жюри оценит выступления соответствию репертуара возрастной категории участника; вокальным данным; сценическому образу.

Сейчас стартовало голосование в открытой группе «ВКонтакте» за участников первого тура. Голосование продолжится вплоть до гала-концерта, на нем и будет объявлен обладатель приза.

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