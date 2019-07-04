Татар-информ

4 июля 2019, 02:09

Общество

На пляже Альметьевска покажут семейную подборку короткометражек «Отцы и дети»

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Общество

На пляже Альметьевска покажут семейную подборку короткометражек «Отцы и дети»

Показ пройдет в рамках Дня семьи, любви и верности 6 июля в 18.00.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 6 июля «Культурная среда города» Альметьевска приглашает местных жителей и гостей посмотреть семейную подборку короткометражных фильмов «Отцы и дети», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Показ пройдет в рамках Дня семьи, любви и верности в 18.00 часов на городском пляже.

Зрители увидят такие фильмы, как «Девочка и дерево желаний» (режиссер Александра Лупашко, 2018), «День рождения» (режиссер Юлия Сапонова, 2018), «Новенький» (режиссер Мария Сопова, 2017), «Тупик» (режиссер Антон Сазонов, 2017), «Парад планет» (режиссер Вера Смолина, 2018).



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уикенд проекта «Сказки о золотых яблоках» посвятят уличному искусству и премьере фильма о российском стрит-арте.

 

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