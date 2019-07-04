Число нижнекамских претендентов на участие в предвыборной гонке выросло

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Очередной претендент в кандидаты в депутаты подал документы в избирательную комиссию Нижнекамского района. Когда Руслан Гиззатуллин из «Единой России» успешно пройдет регистрацию, то сможет претендовать на депутатский мандат в Госсовете РТ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Руслан Гиззатуллин рассказал, что после регистрации предстоит первый этап – работа с избирателями: необходимо максимально услышать и наладить контакт с ними, чтобы у каждого была возможность ознакомиться с планами парламентариев, программами по развитию республики и страны.





«Основное, что я для себя вижу – наладить обратную связь, чтобы вне зависимости от того, как дальше пойдет дело, иметь всегда контакт с жителями Нижнекамска и района», – поделился политик.



Документы в ТИК Нижнекамского района, Ахтубинский избирательный округ, уже подали три политика: самовыдвиженец, от партий «Единая Россия» и ЛДПР.

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