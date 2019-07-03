Более 500 участников и первый турнир для РТ: Казань принимает первенство Европы по плаванию

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский Дворец водных видов спорта впервые принимает первенство Европы по плаванию среди юниоров, на котором 523 спортсмена из 42 стран поборются за звание лучших.

Борьба за медали развернется среди талантливых пловцов в следующих возрастных категориях: юношей в возрасте от 15 до 18 лет и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Во время торжественной церемонии открытия мероприятия ко всем участникам обратился министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов: «Для нас большая честь — проводить подобные мероприятия. Казань является одним из самых красивых городов нашей страны, также ее называют водной столицей. Молодые спортсмены, молодые пловцы собрались в нашем городе, и мы понимаем, что за этими ребятами — будущее. Желаю всем спортсменам лучшего времени и потрясающего результата».

Все молодые люди, принимающие участие в европейском первенстве, являются потенциальными членами своих национальных команд на предстоящих Олимпийских играх-2020 в Токио.

Соревнования будут проходить в Казани на протяжении пяти дней в 50-метровом бассейне и включают в себя индивидуальные дистанции: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание, а также эстафеты вольным стилем и комбинированные.

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