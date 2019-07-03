(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани первенства Европы по плаванию среди юниоров.

«Сегодня Татарстан — лидер по количеству плавательных бассейнов. Это говорит о том, что плавание очень динамично развивается. Казанский Дворец водных видов спорта является лучшим комплексом в стране. Поэтому в следующем году мы планируем принять здесь чемпионат России на большой воде, осенью — Кубок мира по плаванию, а также соревнования по прыжкам в воду и синхронному плаванию», — сообщил министр.

Также Леонов отметил большое количество болельщиков на соревновании: «Летом мы проводим много турниров по цикличным видам спорта, это элемент популяризации плавания. Интерес есть, и это хорошо. Это один из самых "медалеёмких" видов спорта».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.