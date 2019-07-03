Ирек Зиннуров о стартовавшей в Неаполе Универсиаде: Казанская была организована лучше

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров прокомментировал старт в Неаполе летней Универсиады, на которой принимает участие большое количество спортсменов из Татарстана.

«Сейчас наши спортсмены уехали на Универсиаду в Неаполь, но, мне кажется, наша была организована лучше. Я слышал, что там спортсмены живут на лайнерах, некоторые размещены в отелях. А мы для этого специально построили целую Деревню Универсиады», — поделился Зиннуров.

Президент «Синтеза» также рассказал о татарстанских спортсменах на соревновании: «Мы находимся на четвёртом месте по количеству участников — после Москвы, Санкт-Петербурга. У нас спорт давно стал развиваться, тем более студенческий. Казанская Универсиада также дала толчок. Сколько бассейнов находится в республике? Огромное количество. Этим необходимо пользоваться, и рано или поздно результаты будут».

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