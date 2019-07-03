На заседании президиума Госсовета РТ подведут итоги работы депутатов с социальными учреждениями

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На заседании президиума Госсовета Татарстана 4 июля подведут итоги работы парламентариев в составе попечительских советов социальных учреждений республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента РТ.

Постановление президиума Госсовета РТ об участии депутатов парламента в деятельности попечительских и наблюдательных советов социально ориентированных некоммерческих организаций было принято в ноябре 2014 года. На протяжении пяти лет они оказывали данным организациям всестороннюю помощь и поддержку.

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, депутаты парламента шефствуют над 65 социальными учреждениями в республике, оказывая им посильную финансовую и материально-техническую помощь для приобретения мебели и технических средств, проведения ремонтных работ.

«Те, кто не имеет финансовых возможностей, активно участвует в организации и проведении мероприятий, встреч. Это тоже важно для привлечения внимания общественности, органов исполнительной и муниципальной властей к проблемам таких учреждений, к вопросам реабилитации и адаптации их воспитанников. И я уверена, такая практика будет продолжена депутатами парламента шестого созыва», – сказала она.

Вопросы развития паллиативной службы и совершенствования организации медицинских и образовательных услуг были рассмотрены сегодня в Республиканском доме ребенка на заседании попечительского совета. Кроме того, обсуждалась перспектива развития этого учреждения. В частности, в связи с новыми санитарными требованиями возникла острая нехватка площадей для групп, спален, спецкабинетов. Требуется также замена прачечного и кухонного оборудования, системы пожарной сигнализации и оповещения.

В ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» воспитываются, получают комплексную медицинскую и психолого-педагогическую помощь, реабилитацию и социальную адаптацию сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие различные заболевания.

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