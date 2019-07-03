Велосипедные дорожки Бавлов и смотровые площадки Бугульмы: ОНФ провел проверку городов Татарстана

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Представители и эксперты Общественного народного фронта провели проверку городов республики, которые выиграли грант на 920 млн рублей в конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Всероссийский грантовый конкурс проходил в мае 2018 года. От Татарстана в конкурсе участвовало 24 проекта, из которых победителями стали 14.

В рамках подведения итогов рейда по татарстанским городам прошел круглый стол «Формирование комфортной городской среды» в КФУ, где с отчетом выступили сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов.

«Республика Татарстан — бесспорный лидер среди субъектов Российской Федерации по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды», — начал доклад проректор Московского архитектурного института Павел Жбанов.

По его словам, проверка малых городов РТ проходила исключительно среди победителей 2018 года. Спикер отметил, что благоустройство территорий еще не началось в четырех городах — Мензелинске, Елабуге, Болгаре, Агрызе и в селе Билярск. Это связано с тем, что перечисленные объекты относятся к категории культурного наследия, из-за чего разработка проектно-сметной документации требуют больше времени.

«В этих городах требуется историческая и культурная экспертиза, там необходимо проделать больший объем работ по подготовке сметно-проектной документации», — сообщил Жбанов.

Представитель ОНФ особо отметил генплан по благоустройству городской среды посредством создания двух зон: спортивной и парковочной.

«В Бавлах выбрали интересное решение по благоустройству за счет формирования пространства двух зон. Одна часть спортивная, там, где есть бассейн и спортивная площадка, а вторая зона отведена для парковки, на которой разместятся гостиница и парковки», — отметил Павел Жбанов.

Кроме этого, он выделил, что в спортивной зоне, как и во всех парках города, удачно расположены велосипедные дорожки.

Следующим городом, который отметил спикер, стала Бугульма. Согласно проектно-сметной документации, работы по благоустройству ведутся по принципу деления на две зоны.

«Обе зоны будут соединены между собой пешеходными дорожками, и они не будут разрозненны той или иной пешеходной трассой. На одной из зон уже активно ведутся строительно-монтажные работы, и по концепт-проекту там будет несколько смотровых площадок», — рассказал Жбанов.

На круглом столе Павел Жбанов представил отчет о ходе проверки и других татарстанских городов, которые выиграли грант в размере 920 млн рублей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всероссийский грантовый конкурс проходил в мае 2018 года. От Татарстана в нем участвовали проекты от 24 городов, из которых победителями стали 14, среди которых — Мензелинск, Агрыз, Кукмор, Бавлы, Нурлат, Чистополь и др.

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