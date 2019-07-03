Учителя истории из РТ могут принять участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Татарстанские учителя истории могут принять участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», сообщает Минобрнауки РТ.

Мероприятие направлено на поддержку и поощрение талантливых и опытных педагогов по истории. «К участию в конкурсе допускаются учителя истории общеобразовательных учреждений из всех регионов России с педагогическим стажем не менее трех лет», – говорится в сообщении ведомства.

Конкурс проводится в три этапа. В частности, его участникам нужно представить анкету и эссе, подготовить открытый урок на тему Великой Отечественной войны. В финале конкурса учителя должны будут провести мастер-класс и принять участие в публичной дискуссии с модератором.

Прием заявок на IV Всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» продлится до 30 июля. Конкурсные материалы второго этапа принимаются с 1 по 27 сентября. Победители определятся по итогам третьего очного этапа конкурса, который пройдет с 30 октября по 1 ноября в Москве.

С более подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства просвещения РФ.

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