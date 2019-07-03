(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась от «Сетевой компании» возмещения более 3 млн рублей за вырубленные деревья. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что на основании распоряжения исполком Казани разрешил филиалу ОАО "Сетевая компания" - Казанские электрические сети вырубить 427 деревьев в соответствии с заключением муниципального комитета внешнего благоустройства. При этом на предприятие была возложена обязанность произвести компенсационное озеленение – воспроизвести зеленые насаждения взамен уничтоженных или поврежденных», – уточнил Галиев.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в установленные сроки предприятие озеленение не произвело и ущерб за вырубленные деревья не возместило.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к компании, требуя устранить нарушения. Во время судебного разбирательства «Сетевая компания» добровольно внесла в муниципальный бюджет 3,2 млн рублей в качестве возмещения затрат.



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