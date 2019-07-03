В Алькеевском районе РТ реализуется пилотный проект по подготовке молодых кооператоров и самозанятых

(Лаишевский район, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Алькеевском районе Татарстана реализуется пилотный проект «Молодые кооператоры». Представители кооперативов занимаются производством сельхозпродукции с последующей реализацией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева на выставке «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ.



«В Алькеевском районе реализуется пилотный проект “Молодые кооператоры”, а в его рамках – кооперация полного цикла. Проект реализуется совместно с Министерством экономики и Минсельхозпродом РТ. Все начиналось с темы предпринимательства и выросло в кооперативное предпринимательство, в самозанятость для молодежи и в такой проект», – рассказала собеседница информагентства.

Ректор института пояснила, что в проект вовлекаются 14-летние подростки с «предпринимательской жилкой», которые регистрируются как самозанятые. Достигнув 16-летия, они из самозанятых могут перейти в пайщики кооператива. «В 17 лет они поступают в вуз и продолжают работать в кооперативе, обучаясь заочно. А в 22 года уже могут стать наставниками 14-летних потенциальных самозанятых. Вот это и есть кооперация полного цикла в рамках проекта “Молодые кооператоры”», – добавила она.

По словам Алсу Набиевой, на данный момент в проекте задействовано 70 человек, создано четыре молодежных кооператива и один сбытовой кооператив. «Они производят сельхозпродукцию и реализуют ее через потребительское общество студенческой кооперации, которое находится в Казани. Мы по заявочной системе принимаем продукты. Реализуем молочную, мясную и пчеловодческую продукцию. Например, есть кооператив, который производит зерно, а им кормят животных в другом кооперативе. То есть идет такой взаимообмен», – уточнила она.

Собеседница информагентства подчеркнула, что молодежные кооперативы планируется создать в каждом районе Татарстана. «Если мы в каждом муниципальном районе создадим молодой кооператив, то, соответственно, и количество вовлеченных в проект увеличится. Но еще мы хотим увеличить число самозанятых», – отметила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая агротехнологическая выставка, работа которой продлится до 4 июля.

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