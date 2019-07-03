Одна из крупнейших больниц Казани отметила свое 70-летие

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Одна из крупнейших городских больниц Казани сегодня отметила свое 70-летие. Специалисты горбольницы № 12 контролируют здоровье и активно поддерживают ветеранов и людей пожилого возраста. Администрация больницы регулярно проводит совместные мероприятия с участниками городского общественного ветеранского движения «Жизнелюбы».

К слову, в клинике находится единственный в Татарстане Центр профессиональной патологии.

«У нас здесь находится и уникальный центр профпатологии, которого больше нигде нет. Жители Татарстана с профессиональными заболеваниями из любых городов и населенных пунктов республики на освидетельствование едут сюда. То есть любое профессиональное заболевание, которое у людей возникает, проходит через 12-ю больницу», — отметил начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

Во время поздравления врачей председатель Комитета Госсовета РТ Светлана Захарова подчеркнула, что обеспечение доступной и качественной медицинской помощью — одна из задач, определяемых национальными проектами РФ.

«Низкий вам поклон и слова благодарности за то, что вы преданы профессии. Менялось время, менялись политические взгляды, но вы всегда оставались верны своей миссии — несли добро, лечили людей и делали так, чтобы ваше учреждение процветало. Задачи перед нами стоят огромные, все слышали о национальных проектах, в первую очередь, это здравоохранение и демография, которые будут тесно связаны с вашим учреждением. У нас очень много дел, которые предстоит выполнить», — сказала председатель Комитета Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова.

По словам депутата, конструктивная командная работа парламентариев и, прежде всего, членов фракции «Единая Россия» позволила добиться больших результатов.

Сегодня в центре внимания профильного Комитета по социальной политике — вопросы организации оказания амбулаторно-поликлинической помощи в республике и реализации проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт», чтобы улучшить работу врачей и условия лечения в медучреждениях республики.

К слову, городская больница № 12 открылась в Казани в 1949 году. Тогда это был стационар на 150 коек с отделениями терапии, хирургии и гинекологии, который размещался в трехэтажном корпусе.

В дальнейшем больница расширила и свою территорию, и охват прикрепленного населения.

В 1994 году она была преобразована в ОАО «Городская клиническая больница № 12». 40% акций находится в руках акционеров — физических лиц, 60% — в государственной собственности.

Сегодня больница рассчитана на 450 коек, а за год здесь проходят госпитализацию более 13 тысяч человек, обращаются за помощью ежегодно порядка 160 тысяч жителей республики.

В клинике действует травмоцентр, который обслуживает треть населения Казани и часть трассы М-7, а также первичный сосудистый центр для больных с ОНМК.

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