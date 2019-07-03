Вице-президент LEN о первенстве Европы по плаванию: Юниоры должны чувствовать свою значимость

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Исполнительный директор Европейской лиги водных видов спорта (LEN) Марко Бирри прокомментировал важность проведения первенства Европы по плаванию среди юниоров.

«Юниоры — очень важная специфика соревнований. Она составляет будущее нашего спорта, поэтому очень важно создавать хорошие условия для будущих звёзд. Они должны чувствовать свою значимость», — поделился исполнительный директор ЛЕН.

Также Бирри поделился своими ожиданиями от турнира: «Все должно пройти на высшем уровне, так же, как и прошли соревнования по прыжкам в воду».

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