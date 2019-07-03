Медики дали рекомендации по эффективному переходу на правильное питание

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Американские медики разработали рекомендации, которые помогут без вреда для организма перейти на правильное питание. Об этом пишет Medicalxpress, цитирует Российская газета.

«Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках», — говорится в сообщении.

Так, диетологи советуют иногда в рационе заменять мясо фасолью. Также специалисты рекомендуют экономить на обработанных мясных продуктах, таких как сосиски, колбаса и ветчина.

Медики предлагают заменить пиццу пепперони на блюдо с овощами, а сливочное масло — на оливковое. «Так вы увеличите количество полезных ненасыщенных жиров в организме и одновременно сократите употребление насыщенных», — отмечают медики.

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