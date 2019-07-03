Художники начали золочение лепнины собора Казанской иконы Божией матери

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани начаты работы по золочению лепнины собора Казанской иконы Божией матери, который восстанавливают на месте взорванного большевиками храма. Одновременно ведутся работы по изготовлению иконостаса. Ход возрождения собора сегодня оценили Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Татарстанской митрополии Феофан, сообщает пресс-служба Президента РТ.

О проведенных работах участников совещания проинформировал генеральный директор компании «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов. По его словам, на сегодняшний день завершены работы по лепному декору Верхнего храма, начаты работы по его золочению, ведутся работы по изготовлению иконостаса, который будет установлен в Пещерном храме собора на месте обретения Казанской иконы Божией матери.

«Также ведется реставрация сохранившейся живописи Пещерного храма. Выполнено устройство южного входа собора, завершены работы по монтажу фасадных икон, начались работы по благоустройству территории собора», – говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, подрядными организациями выполнен проект по благоустройству сквера и эскизный концептуальный проект Пещерного храма.

В ходе совещания замдиректора по научной работе ООО «Поволжская археология» Андрей Старков представил проект музейных экспозиций собора Казанской иконы Божией матери. Музей планируется открыть в одном из помещений храма. По мнению участников совещания, основу экспозиции должны составить подлинные предметы из государственного фонда Национального музея РТ и Музея археологии Института археологии имени Халикова. Также было отмечено, что отличительной чертой данного музея является духовно-нравственный аспект, связанный с исключительной значимостью Казанской иконы и места обретения в истории государства и христианской религии.

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