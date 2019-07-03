МИА Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного Интернета в РФ

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный Интернет в России обеспечивает МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный Интернет в России: средняя скорость скачивания составила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.

Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest является наиболее точным инструментом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

Высокая скорость мобильного Интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в Интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 27 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр пройдет без задержек.

Ookla уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным Интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети. По данному показателю МегаФон также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 238 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны. В течение 2019 года число базовых станций связи стандарта LTE (4G) у МегаФона увеличилось на 12% до 98 111, Интернет 4G/LTE сегодня доступен в 83 регионах России.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного Интернета — этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного Интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный Интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

«Мы рады представить самому широкому кругу наших клиентов связь лучшего качества и доступ в Интернет на самых высоких скоростях и счастливы, что наши усилия по достоинству были оценены третий год подряд независимой международной компанией Ookla, — добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. — Добиться такого успеха и признания — не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы представляем сейчас и будем представлять в будущем. Обещаю, вся команда инфраструкты МегаФона и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD-video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи».

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