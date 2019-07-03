Татарстанцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Национальные праздники народов России»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» приглашает татарстанцев принять участие в VI Всероссийском фотоконкурсе «Национальные праздники народов России».

Целью конкурса является выявление наиболее значимых и талантливых фоторабот, вносящих вклад в развитие культуры и сохранение культурного наследия народов России.

Работы принимаются по следующим номинациям: «Лучший снимок»; «Серия фоторабот»; «Портрет».

Общий премиальный фонд составит 225 000 рублей.

Прием заявок и конкурсных работ от участников конкурса осуществляется до 1 октября 2019 года по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.2, 6 этаж, 608 кабинет, тел. 570-31-12 или по e-mail foto-konkurs2019@mail.ru c пометкой Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России».



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