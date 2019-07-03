Представитель ОНФ: Благоустройство городской среды в Татарстане находится на высоком уровне

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Формирование благоустройства комфортной городской среды в Татарстане находится на высоком уровне. Об этом во время круглого стола на тему «Формирование комфортной городской среды» в КФУ рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов.

«Могу сказать однозначно, что решение задач по благоустройству и формированию комфортной городской среды в Татарстане находится на очень высоком уровне. Чувствуется, что этими вопросами в республике занимаются не первый день — это не стартап», — отметил проректор Московского архитектурного института.

Он добавил, что республиканская программа по благоустройству городской среды началась раньше федерального нацпроекта «Жилье и городская среда» и это стало фактором того, что города Татарстана уже в целом благоустроены.

На круглом столе Павел Жбанов представил отчет о ходе проверки татарстанских городов, которые выиграли грант на 920 млн рублей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всероссийский грантовый конкурс проходил в мае 2018 года. От Татарстана в нем участвовали проекты от 24 городов, из которых победителями стали 14: Мензелинск, Агрыз, Кукмор, Бавлы, Нурлат, Чистополь и др.

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