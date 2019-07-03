Глава Федерации плавания России: В следующем году Казань примет летний отборочный чемпионат России

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Федерации плавания России Владимир Сальников прокомментировал проведение в столице Татарстана первенства Европы по плаванию среди юниоров.

«Мы не в первый раз проводим всемирные мероприятия в Казани, поэтому этот „бассейн“ уже успел стать нашим родным домом. Уверен, это почувствовали и спортсмены. Поэтому в следующем году здесь пройдёт летний отборочный чемпионат России», — рассказал журналистам Сальников.

Вдобавок глава всероссийский федерации уточнил детали мероприятия: «Участвует 42 страны, 523 спортсмена, из них 40 — россияне. Думаю, что все ребята хотят показать хорошие результаты, все находится в их руках».

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