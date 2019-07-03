В Менделеевске в День семьи отроется новый арт-объект

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Менделеевске отметят День семьи, любви и верности. В честь этого события будет открыт новый арт-объект, пишут «Менделеевские новости».

Сотрудники местного ЗАГСа пока не раскрывают подробностей открытия арт-объекта. Объект, символизирующий семейные ценности, будет размещаться на площади Менделеева.



«Подробности локации организаторы пока держат в секрете», – отмечает источник.



В этот же день, в 17.00, горожан и гостей приглашают на концерт в парке «Дружба», там же состоится чествование семейных пар. В парке «Ушковские острова» пройдет кинопоказ под открытым небом. Зрители увидят фильм «Любовь и голуби». Начало сеанса в 20.30 часов.



Перед показом фильма в 20.00 Центральная библиотека организует выставку «Все начинается с семьи», викторину и фотозону.

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