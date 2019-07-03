Татар-информ

3 июля 2019, 16:56

Экономика и финансы

«Умные счетчики» и биг-беги: резиденты инвестируют в ТОСЭР «Зеленодольск» 1,4 млрд рублей

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Экономика и финансы

«Умные счетчики» и биг-беги: резиденты инвестируют в ТОСЭР «Зеленодольск» 1,4 млрд рублей

Фото: Владимир Васильев

Производители создадут более 450 новых рабочих мест.

(Зеленодольск, 3 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Резиденты ТОСЭР в Зеленодольском районе вложат в свои предприятия более 1 млрд 370 млн рублей и запустят производства лекарств, «умных счетчиков», пластиковых мешков, труб, а также будут обрабатывать металл.

Самый крупный резидент площадки — «Татфарм». Компания будет выпускать около 50 различных лекарств и вложит в производство порядка 1 млрд рублей, рассказал директор предприятия Артем Хакимов.

Компания «Промэнерго» наладит производство электрических шкафов и «умных счетчиков», тем самым создав 70 рабочих мест.

«В третьем квартале этого года планируем начать сборку шкафов, а следующий этап — сборка интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Объем инвестиций — около 100 млн рублей», — рассказал директор компании Сергей Афонин.

Другой резидент ТОСЭР — «Казанский завод полимерной арматуры» — займется производством полимерных изделий для тепло-, газо- и водоснабжения. Продавать их рассчитывают в основном в Татарстане — «Водоканалу» и «Фонду газификации РТ». Производство будет автоматизированным, поэтому на нем появятся всего 50 — 60 рабочих мест, поделилась планами финансовый руководитель компании Майя Шоетова: «В части инвестиций — порядка 50 млн рублей. Срок окончания проекта в 2021 году, но планируем в 1-2-м квартале 2020 года начать производство». 

Обрабатывать металл на заказ в Зеленодольском районе будет современная производственная компания «Гефест». На предприятии создадут около 40 рабочих мест со средней зарплатой 28 — 32 тыс. рублей.

«Идея проекта — "такси" для промышленности, чтобы предприятие не держало у себя оборудование, а могло обратиться к нам и провести металлообработку. Стоимость оборудования — порядка 120 млн рублей, общее количество инвестиций примерно на том же уровне», — пояснил директор предприятия Ленар Бикмуллин.

Биг-беги — мешки для сыпучих продуктов в ТОСЭР будет выпускать «Фабрика мягких контейнеров». Работу на предприятии найдут около 100 человек, сообщил заместитель директора Гафус Шакуров: «[Объем инвестиций] более 100 млн рублей. Запуск производства запланирован на начало 2-го квартала 2020-го. В год планируем выпускать 2 млн штук мягких контейнеров — биг-бегов, а также сахарные мешки, тяжёлое полотно».

Все резиденты отметили, что выбрали площадку ТОСЭР из-за удобного расположения вблизи трассы М-7 и льгот.

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