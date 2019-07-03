В Нурлатском районе сельчанам расскажут о мерах господдержки сельскохозяйственной потребкооперации

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе республики сельчанам расскажут о мерах господдержки системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

На совещании, которое провел заместитель главы района Ильяс Ахметзянов, обсуждались вопросы развития сельского предпринимательства и сельскохозяйственной потребительской кооперации. В мероприятии принял участие заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Ренат Мамаев.

Помимо всего прочего рассмотрен график проведения встреч с сельским населением по вопросам, затронутым на совещании. Так, 9 июля встречи пройдут в Амзинском, Мамыковском и Егоркинском сельских поселениях, 10 июля – в Бурметьевском и Новоиглайкинском, 11 июля – в Чулпановском и Ахметовском.

На эти встречи предполагается пригласить и жителей близлежащих сельских поселений, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, сельских предпринимателей. По словам заместителя руководителя исполкома района по экономике Руслана Шамсутдинова, в ходе встреч будут подробно разъяснены вопросы, касающиеся системы сельскохозяйственной кооперации, меры и направления государственной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации в сельской местности.

Как сообщил ИА «Татар-информ» Ренат Мамаев, такие встречи с населением очень важны. «Организуя их, общаясь с местными жителями, мы проводим анализ ресурсного потенциала сельских поселений района, что позволяет более точно подобрать для конкретной территории модели кооперативного взаимодействия и сотрудничества», – отметил замдиректора Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ.

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