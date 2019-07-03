В небо над Казанью 13 июля взмоют десятки воздушных змеев

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Десятки воздушных змеев взмоют в небо над Казанью в рамках фестиваля «Летать легко!» в субботу, 13 июля. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«Более 20 абсолютно бесплатных площадок для посетителей, огромное количество воздушных змеев самых разнообразных форм, расцветок и размеров, отличное настроение и дружеская атмосфера», — говорится в описании события.

Фестиваль «Летать легко!» пройдет на Кремлевской набережной 13 июля с 12.00 до 18.00. Стать участником события и запустить своего воздушного змея можно бесплатно.

Впервые фестиваль воздушных змеев прошел в Казани в 2014 году. Тогда летательные аппараты запускали на площадке возле Центра семьи «Казан».

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